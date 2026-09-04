Via Rápida com circulação tranquila

A circulação automóvel decorre com normalidade esta sexta-feira, na Via Rápida, sem sinais de congestionamento nos principais acessos ao Funchal.

As imagens captadas pelas câmaras da Ascendi, pouco depois das 8h00, mostram trânsito fluido em vários pontos da principal via de circulação da ilha - onde se incluem as zonas do Garajau, Pinheiro Grande, Canto do Muro, Viaduto do Comboio, Mercado Abastecedor, em São Martinho, e ainda Santo António.

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Apesar do habitual movimento associado à hora de ponta, não são visíveis filas significativas nem constrangimentos relevantes à circulação, com os veículos a manterem um andamento regular nos dois sentidos.

O cenário deverá transformar-se a partir da próxima semana.