Trânsito condicionado em dois pontos da Via Rápida
O trânsito encontra-se congestionado, esta quarta-feira, no sublanço Ponte dos Frades – Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava – Machico.
De acordo com a aplicação InfoVias, verifica-se uma longa fila de viaturas entre os quilómetros 1,5 e 12,2, com o congestionamento a estender-se por cerca de 1,7 quilómetros.
Também no sublanço Caniço – Porto Novo, no sentido Machico – Ribeira Brava, há registo de congestionamento.
Neste caso, a circulação está condicionada devido a uma viatura avariada, entre os quilómetros 26 e 24,1, numa extensão de 1,9 quilómetros.