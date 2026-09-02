PSP retira armas a homem alcoolizado e em estado depressivo em Santana

A PSP apreendeu duas armas de fogo, uma arma branca e várias munições na posse de um homem, na casa dos 60 anos, que se encontrava num aparente estado de embriaguez e depressão, em Santana.

A intervenção policial ocorreu na tarde desta terça-feira, depois de populares alertarem as autoridades para o estado em que se encontrava o homem, manifestando receio de que pudesse atentar contra a própria integridade física, segundo apurou o DIÁRIO.

Os agentes da PSP deslocaram-se ao local e, no decorrer das diligências, decidiram proceder à apreensão cautelar das armas e munições, como medida preventiva face às circunstâncias encontradas.

O homem foi identificado e, sob escolta policial, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde foi submetido a avaliação clínica pelo serviço de Psiquiatria.