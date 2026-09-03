Manhã sem constrangimentos na Via Rápida

A circulação automóvel decorre com normalidade esta quinta-feira de manhã na Via Rápida, sem constrangimentos significativos nos principais acessos ao Funchal.

As imagens captadas pelas câmaras da Ascendi, pouco depois das 8h30, mostram - como tem sido habitual por estes dias - trânsito relativamente fluido na generalidade dos troços, incluindo nas zonas das Neves, Viaduto do Comboio, Mercado Abastecedor e Abegoaria.

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Em alguns pontos, nomeadamente junto a Santo António ou Quebradas, é visível uma maior concentração de viaturas, mas sem filas prolongadas ou sinais de congestionamento relevante.