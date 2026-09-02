Alemão encontrado morto com ferimentos causados por arma branca

Um cidadão alemão, com cerca de 70 anos, foi encontrado morto na casa onde residia, no concelho da Calheta, depois de ter sido dado como desaparecido. O caso motivou a intervenção da Polícia Judiciária (PJ), perante a possibilidade de a morte poder ter resultado da intervenção de terceiros.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta às autoridades levou a PSP a deslocar-se à residência do cidadão estrangeiro, tendo os agentes forçado a entrada na moradia. No interior, encontraram o homem prostrado e já sem sinais vitais, apresentando um ferimento profundo num dos pulsos. Junto ao corpo encontrava-se uma arma branca.

O cenário apontava para uma possível morte por suicídio, mas, perante as circunstâncias, a PSP não excluiu a hipótese de crime e comunicou o caso à PJ.

As perícias realizadas pela Polícia Judiciária não terão, contudo, encontrado indícios de intervenção de terceiros, afastando a existência de crime. O processo foi, por isso, encerrado nesse âmbito.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal, onde seria submetido a autópsia para determinar as circunstâncias e a causa da morte.