PSD afirma que "defender os Fachos é defender a nossa identidade"

O PSD considera que "os dez Fachos que anualmente marcam esta tradição são muito mais do que bolas de fogo: são símbolos vivos da história, da coragem e da identidade de um povo". Vereadores, deputados municipais e de freguesia, bem como militantes social-democratas, estiveram junto dos locais de preparação e exposição dos tradicionais Fachos. Este foi um momento de convívio, mas também de reconhecimento pelo trabalho voluntário que permite manter viva uma das tradições mais antigas e identitárias do concelho.

“Não podemos querer um Machico com futuro se não formos capazes de preservar aquilo que nos identifica enquanto povo. Os Fachos fazem parte da nossa história e da nossa identidade. O trabalho de quem, voluntariamente, mantém esta tradição viva merece todo o nosso respeito, reconhecimento e apoio”, salienta Luis Ferreira, destacando, em particular e durante esta visita, o envolvimento e a participação activa de crianças e jovens nesta tradição, “numa verdadeira transmissão de conhecimento entre gerações”.

O vereador reforça que, “ver os mais novos envolvidos nesta tradição é talvez a maior garantia de que os Fachos não pertencem apenas ao passado. Pertencem também ao futuro. Quando uma criança aprende com um adulto, quando um jovem participa e compreende o significado daquilo que está a fazer, estamos a garantir que a nossa história não se perde”.

Nesse sentido, o partido reafirmou o compromisso com a defesa e a valorização do património cultural material e imaterial do concelho, defendendo que as tradições não podem ser valorizadas apenas em momentos festivos ou quando ganham visibilidade pública mas, sim, ao longo de todo o ano, criando condições para que as associações, os grupos e os cidadãos que as preservam possam continuar o seu trabalho.

“A defesa da nossa cultura não pode ser apenas uma palavra bonita. Tem de traduzir-se em proximidade, apoio e reconhecimento por quem faz acontecer. É junto das pessoas, junto das nossas comunidades e junto de quem mantém estas tradições que devemos estar”, sublinha o PSD/Machico.

Queremos um Machico moderno, dinâmico e virado para o futuro, mas nunca um Machico desligado das suas raízes. O progresso não se faz apagando a nossa história. Faz-se valorizando aquilo que somos e transmitindo às novas gerações o orgulho de pertencer a esta terra. Luís Ferreira

O partido salienta que, enquanto houver quem queira preservar, ensinar e participar, haverá sempre Fachos e, enquanto houver Fachos, haverá memória, identidade e história viva em Machico.