Trânsito flui sem grandes constrangimentos na Via Rápida

O trânsito circula com relativa normalidade na Via Rápida nesta manhã desta quarta-feira, 2 de Setembro, embora se registe maior concentração de viaturas em alguns dos acessos ao Funchal.

As imagens captadas pouco depois das 8h15 mostram fluidez na circulação desde a subida do Caniço, seguindo pela Cancela e Pinheiro Grande, sem sinais de congestionamentos significativos na via principal.

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À aproximação ao Funchal, como é habitual, aumenta naturalmente o volume de tráfego. Nas zonas da Boa Nova, Pestana Júnior e João Gomes é visível uma maior presença de automóveis, mas sem que as imagens revelem, nesta altura, bloqueios prolongados na Via Rápida.

O cenário mantém-se relativamente tranquilo em Santo António, enquanto nas zonas de São Martinho e Santa Rita a circulação apresenta igualmente alguma intensidade, própria da hora de ponta matinal, mas continua a fazer-se com normalidade.

Já em Câmara de Lobos, em pleno nó junto à Ponte dos Socorridos, as imagens mostram pouco tráfego e uma circulação bastante fluida.