Sabah perde e aproxima-se de eventual play-off frente ao Benfica na Liga Europa

O Sabah ficou hoje mais perto de poder defrontar o Benfica no play-off de acesso à Liga Europa de futebol, ao perder na visita ao Aarhus (2-1), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Em Randers, o ugandês James Bogere (32 e 63 minutos) marcou os golos dos dinamarqueses, tendo o sérvio Veljko Simic reduzido a favor dos azeris (67), pelos quais o português Rodrigo Fernandes foi suplente não utilizado.

Aarhus e Sabah decidirão esta eliminatória do caminho dos campeões em 11 de agosto, numa ronda que vai colocar 10 equipas no play-off, último patamar de acesso à fase de liga da principal prova continental de clubes.

Seis conjuntos avançam no caminho dos campeões, cujos derrotados são relegados para o play-off da Liga Europa, enquanto os restantes quatro apuram-se através do trajeto das ligas, que, na pior das hipóteses, garante vaga direta na fase de liga da segunda competição continental, na qual está o Benfica.

As 'águias' recebem o Hearts, na quinta-feira, na abertura da terceira ronda preliminar, com a segunda mão agendada para 13 de agosto, na Escócia.

Se ultrapassar o Hearts no caminho principal, o Benfica, finalista derrotado da Taça UEFA em 1982/83 e da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14, vai ser adversário do Aarhus ou do Sabah no play-off de acesso à fase de liga.

Em caso de afastamento, os 'encarnados' são relegados para o patamar homólogo da Liga Conferência, na qual defrontarão também a duas mãos os estónios do Paide ou os austríacos do Rapid Viena.

O Benfica superou os suíços do St. Gallen (6-2 no agregado) na segunda pré-eliminatória e tem de ultrapassar mais duas rondas para se juntar na fase principal da Liga Europa ao Torreense, pertencente à II Liga e o único clube luso com vaga direta, devido à conquista da Taça de Portugal na última época.