Acidente na Via Rápida em Santa Cruz faz dois feridos graves
Fila de veículos estende-se por várias centenas de metros antes do nó de saída para Santa Cruz, prolongando-se para além da zona do Aeroporto
Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na Via Rápida 1 (VR1), na zona de Santa Cruz, provocou três feridos, dois dos quais em estado grave.
O alerta foi dado pelas 19 horas, na sequência de uma colisão entre duas viaturas.
Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, incluindo duas ambulâncias e três veículos de combate a incêndios, bem como uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.
Segundo fonte dos bombeiros locais, um dos feridos é um jovem de 17 anos.
A EMIR também esteve no local a prestar assistência.
Devido ao acidente, as duas faixas da via rápida, em ambos os sentidos, foram totalmente encerradas à circulação.
O trânsito está também condicionado nas vias secundárias de acesso, nomeadamente na ER101, devido ao desvio de circulação provocado pelo encerramento da via rápida.
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