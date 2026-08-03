Acidente na Via Rápida em Santa Cruz faz dois feridos graves

Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na Via Rápida 1 (VR1), na zona de Santa Cruz, provocou três feridos, dois dos quais em estado grave.

O alerta foi dado pelas 19 horas, na sequência de uma colisão entre duas viaturas.

Ver Galeria Imagens mostram danos significativos nas duas viaturas envolvidas no acidente, Fotos Lisete Santos

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, incluindo duas ambulâncias e três veículos de combate a incêndios, bem como uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

Segundo fonte dos bombeiros locais, um dos feridos é um jovem de 17 anos.

A EMIR também esteve no local a prestar assistência.

Devido ao acidente, as duas faixas da via rápida, em ambos os sentidos, foram totalmente encerradas à circulação.

O trânsito está também condicionado nas vias secundárias de acesso, nomeadamente na ER101, devido ao desvio de circulação provocado pelo encerramento da via rápida.