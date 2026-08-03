EuroDreams com totalista em Portugal

Um apostador em Portugal acertou na chave do primeiro prémio do EuroDreams, garantindo um prémio de 20 mil euros por mês durante 30 anos.

O sorteio número 062/2026, realizado esta segunda-feira, teve um totalista em território nacional, não tendo sido registados vencedores do segundo prémio.

Conheça a chave vencedora do Eurodreams desta segunda-feira A chave vencedora do sorteio n.º 062/2026 do EuroDreams, desta segunda-feira, 3 de Agosto, é composta pelos números 12-13-17-20-23-34 e pelo Número de Sonho 2.

No terceiro prémio foram apurados 19 vencedores em Portugal, cada um com direito a 473,99 euros, enquanto o quarto prémio contemplou 740 apostadores, que recebem 31,66 euros.

Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a tributação de 20%.