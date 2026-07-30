'Poker' de Pavlidis permite ao Benfica virar eliminatória com St. Gallen

Um 'poker' do grego Pavlidis permitiu hoje ao Benfica virar a eliminatória frente aos suíços do St. Gallen, no triunfo dos 'encarnados' por 5-0, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, em Lisboa.

Depois da derrota na primeira mão por 2-1, a equipa portuguesa estava obrigada a vencer por mais do que um golo de vantagem para superar a equipa helvética, e os golos de Pavlidis, aos 11, 55, 65 e 74 minutos, o último de grande penalidade, permitiram aos lisboetas assumir o controlo da eliminatória, que fecharam a goleada com um tento do francês Clement Lenglet, aos 82.

Com este apuramento, o Benfica defrontará na terceira pré-eliminatória os escoceses do Hearts, com jogos em 06 de agosto na Luz e, uma semana depois (13 de agosto) na Escócia.