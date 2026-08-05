Festa Branca Santa Cruz regressa em apoio à Liga Contra o Cancro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove, no próximo dia 21 de Agosto, mais uma edição da Festa Branca Santa Cruz, iniciativa solidária que decorrerá entre as 20 e as 2 horas da manhã no Complexo Balnear da Ribeira da Boa Ventura, em Santa Cruz.

O evento promete uma noite de animação, música e convívio junto ao mar, aliando o ambiente festivo à angariação de fundos para apoiar a missão da Liga Portuguesa Contra o Cancro na Região Autónoma da Madeira.

A organização convida os participantes a cumprir o tradicional 'dress code' branco, símbolo de luz, união e esperança. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e através do portal oficial da iniciativa.