Cristiano Ronaldo e Georgina casaram este fim-de-semana?

As redes sociais voltaram a colocar Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez no centro das atenções. Nos últimos dias multiplicaram-se as publicações que garantiam que o casal tinha finalmente dado o nó, enquanto imagens, alegados convites e comentários de figuras públicas alimentaram ainda mais a especulação.

Mas o que há de verdadeiro nestes rumores? Houve, de facto, um casamento durante este fim-de-semana ou trata-se apenas de mais um episódio de desinformação em torno de um dos casais mais mediáticos do mundo?

Desde que assumiram a relação, em 2016, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tornaram-se um dos casais mais mediáticos do mundo. Ao longo dos últimos anos, a possibilidade do casamento de ambos tem sido um tema recorrente, alimentado tanto pelas declarações dos próprios como pela curiosidade dos fãs e da imprensa.

Nem o internacional português nem a companheira escondem que o casamento faz parte dos planos. Na série 'Soy Georgina', da Netflix, Georgina revelou que é frequentemente alvo de brincadeiras por parte dos amigos, que lhe perguntam quando será o grande dia. "Desde que saiu a música 'El Anillo', da Jennifer Lopez, começaram a cantá-la para mim. Mas isso não depende de mim", afirmou. Na mesma série, Cristiano Ronaldo respondeu que o casamento acontecerá "quando fizer sentido", deixando claro que a decisão dependerá do momento certo para ambos.

Essa ideia foi reforçada em Novembro de 2022, numa entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, grande amigo do craque madeirense. Questionado sobre se pretendia casar com Georgina, Ronaldo respondeu sem hesitar. "Sim, claro. Um dia. É o sonho da minha mãe. Um dia, sim. Porque não?". O capitão da selecção nacional acrescentou que o enlace acontecerá "quando tivermos aquele clique".

O tema voltou a ganhar destaque há precisamente um ano, em Agosto de 2025, quando Georgina Rodríguez publicou nas redes sociais uma fotografia a exibir um vistoso anel de diamantes, confirmando assim o noivado com Cristiano Ronaldo.

Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas Georgina Rodríguez

Meses mais tarde, em Novembro do ano transacto, em nova entrevista ao mesmo jornalista, o capitão da selecção nacional revelou como aconteceu o pedido de casamento. Segundo o futebolista, tudo decorreu de forma espontânea, num momento íntimo em família.

Ronaldo contou que passou muito tempo à procura do anel ideal, depois de Georgina lhe ter confessado que sonhava receber um grande diamante. O pedido acabou por acontecer durante um jantar, surpreendido pela entrada das filhas, Alana e Eva, que perguntaram se ia pedir a mãe em casamento. "Percebi que era o momento", recordou, revelando ainda que Georgina ficou mais emocionada com o gesto do que com o valor da jóia.

"Vamos casar depois do Campeonato do Mundo, com o troféu de campeão", afirmou na altura, acrescentando que o casamento seria uma cerimónia privada, já que a namorada "não gosta de grandes festas".

No mesmo período, vários órgãos de comunicação social avançaram que o enlace poderia decorrer em Portugal, chegando o JM a noticiar que a Madeira seria o local escolhido para a cerimónia. Contudo, nem a data, nem o local, nem qualquer outro pormenor relacionado com o casamento foram oficialmente confirmados pelo casal.

Foi neste contexto que, durante estes dias, voltaram a surgir publicações a garantir que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tinham finalmente dado o nó. As alegações apontavam para uma cerimónia realizada no sábado, 1 de Agosto, na Quinta da Regaleira, em Sintra.

Alegado convite da celebração na Quinta da Regaleira

E a teoria ganhou dimensão depois de várias contas nas redes sociais partilharem imagens e mensagens relacionadas com o alegado casamento, tudo com recurso a montagens ou ao uso da inteligência artificial. Entre elas está uma publicação de André Piçarra, irmão gémeo do cantor Diogo Piçarra, que divulgou uma fotografia criada com recurso à inteligência artificial onde aparece ao lado do casal vestido de noivos. A legenda, escrita em tom de brincadeira, foi interpretada por alguns utilizadores como uma confirmação da cerimónia. "Claro que disse siiiiiiiiiim ao convite! Felicidades amigos", escreveu.

Contudo, não existe qualquer elemento que sustente essa versão. Pelo contrário, durante este fim-de-semana, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez encontravam-se em Palma de Maiorca, a gozar uns dias de férias em família, tornando incompatível a realização da alegada cerimónia em Sintra. Além disso, até ao momento, o casal não fez qualquer anúncio oficial, nem foram divulgadas imagens, comunicados ou testemunhos credíveis que confirmem a realização do casamento.

A única coisa que se sabe são as recentes declarações feitas pelas irmãs de Ronaldo, que ajudaram a esclarecer os rumores. "Não tem data marcada. Este ano não vou usar vestido de casamento, nem para mim nem para ele", disse Kátia Aveiro, à margem da apresentação de uma marca no Algarve. Na mesma ocasião, Elma Aveiro também adiantou que o casamento tinha sido adiado. "Agora não sei como é que está. Mas sim, ele vai casar e nós estamos a apoiar", disse, acrescentando que era um desejado de Georgina. "Ele fez-lhe a vontade, mas não era um sonho para ele". Por fim, relativamente à possiblidade da cerimónia se realizar na Madeira, a irmã de Cristiano Ronaldo garantiu que "é mentira".