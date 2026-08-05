Vereadores denunciam insalubridade e insegurança na Travessa dos Ilhéus

Os vereadores independentes do Funchal Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas denunciaram esta quarta-feira uma alegada situação de insalubridade e insegurança na Travessa dos Ilhéus, junto a instalações próximas do Hospital Dr. Nélio Mendonça, apelando a uma intervenção urgente da Câmara Municipal do Funchal.

Em comunicado, os autarcas afirmam que existe uma acentuada acumulação de resíduos no local, situação que, dizem, compromete a saúde pública, degrada o espaço urbano e afecta a qualidade de vida dos moradores. Referem ainda a presença frequente de pessoas toxicodependentes na zona, destacando um episódio ocorrido hoje, em que um indivíduo foi visto a deambular nu e em aparente estado de desorientação.

Os vereadores anunciam que irão solicitar ao executivo municipal a remoção imediata do lixo acumulado, o reforço da limpeza e manutenção da área e a articulação com as autoridades competentes para garantir a segurança da população e uma resposta às situações de toxicodependência identificadas.

No comunicado, defendem que a protecção da saúde pública, da segurança dos residentes e da dignidade do espaço urbano deve constituir uma prioridade, apelando a uma actuação célere por parte da autarquia.