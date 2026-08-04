Etiópia planta num só dia cerca de 800 milhões de árvores para ajudar planeta

A Etiópia está a plantar cerca de 800 milhões de árvores, no âmbito de uma iniciativa climática que cresce a cada ano e que o primeiro-ministro etíope classifica de esforço ambiental do país para ajudar o mundo.

A enorme campanha, a ocorrer num só dia, realiza-se no âmbito da Iniciativa Legado Verde (GLI, na sigla em inglês) e "reflete o empenho contínuo da Etiópia na recuperação de paisagens degradadas, no fortalecimento dos ecossistemas e na construção de um futuro verde e resiliente", noticiou esta segunda-feira o meio de comunicação social etíope Fana Broadcasting Corporate.

Além disso, acrescenta, esta iniciativa surge também no âmbito de crescentes preocupações globais sobre alterações climáticas, perda de biodiversidade e degradação ambiental, informou o jornal etíope.

O primeiro-ministro, Abiy Ahmed, disse, num dos locais onde decorre a ação, que as árvores "representam esperança e que as plantas colocadas hoje na terra são investimentos no amanhã e no futuro das crianças".

A ação que tem por objetivo atingir os 800 milhões de árvores plantadas num só dia decorre nos meios rurais e nos centros urbanos do país e, segundo os Serviços de Comunicação do Governo, citados por meios de comunicação nacionais, mais de 22,2 milhões de etíopes participam hoje da campanha nacional de plantio de árvores.

Abiy Ahmed afirma ainda que os esforços contínuos de plantação de árvores na Etiópia nos últimos sete anos, através da GLI, lançaram uma base sólida para a prosperidade, o desenvolvimento e o crescimento sustentável do país.

A Etiópia tem tido, desde 2019, campanhas de reflorestação e já plantou mais de 48 mil milhões de árvores e arbustos até hoje.

"A iniciativa tem continuado a expandir-se a cada ano, com a participação de milhões de cidadãos durante a época das chuvas, altura em que as condições naturais oferecem circunstâncias favoráveis à sobrevivência e ao crescimento das plantas", informa o meio de comunicação social.

"As 800 milhões de árvores que se prevê serem plantadas ou semeadas hoje fazem parte da ambição mais vasta da Etiópia de aumentar a cobertura florestal, reabilitar solos degradados e reforçar a capacidade do país para enfrentar desafios associados ao clima", explica.

A campanha contribui também para os esforços que visam melhorar a saúde do solo, proteger as bacias hidrográficas e aumentar a disponibilidade de água através da redução da erosão e do apoio à recarga dos lençóis freáticos, acrescenta.

Além disso, a plantação de árvores de fruto, incluindo variedades de abacate, manga e papaia, abriu também novas possibilidades para melhorar a nutrição, aumentar os rendimentos das famílias e fortalecer as cadeias de valor agrícolas, incluindo oportunidades para o crescimento futuro das exportações, refere.

A Etiópia prepara-se para acolher a 32.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP32), em 2027.

Segundo o primeiro-ministro, a COP32 proporcionará à Etiópia a oportunidade de demonstrar a sua experiência de desenvolvimento verde e partilhar as suas lições práticas com a comunidade internacional.