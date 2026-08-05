Motociclistas filmam-se a circular a quase 240 km/h na Via Rápida

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um grupo de motociclistas a circular na Via Rápida da Madeira (VR1) a velocidades muito acima dos limites legalmente permitidos. As imagens, cuja data de gravação não é conhecida, revelam o velocímetro de uma das motas a atingir quase os 240 km/h.

Ao longo do vídeo, que foi publicado no dia 27 de Julho, é possível observar a circulação em diferentes faixas de rodagem, enquanto o velocímetro regista velocidades que rondam os 230 e os 240 km/h, mais do dobro do limite máximo permitido naquela via.

Na Via Rápida da Madeira, o limite geral de velocidade é de 90 km/h, podendo atingir os 100 km/h em locais devidamente sinalizados e apenas quando o piso se encontra seco.

O vídeo continua disponível nas redes sociais e tem gerado diversas reacções entre os utilizadores, com vários comentários a criticarem o comportamento dos motociclistas e o perigo que este tipo de condução representa para a segurança rodoviária.

No mês transacto, a PSP, GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) realizou uma campanha nacional onde foram detactadas 563 infracções nas Regiões Autónomas durante esta fiscalização dedicada à segurança dos utilizadores de motociclos e ciclomotores

Mais de 10 mil motos fiscalizadas na Madeira e nos Açores Foram ainda detactadas 563 infracções nas Regiões Autónomas durante campanha nacional dedicada à segurança dos utilizadores de motociclos e ciclomotores

Na mesma ocasião, entre 7 e 13 de Julho, as autoridades fiscalizaram mais de 10 motos na Madeira e nos Açores.

A nível nacional, foram fiscalizados 550.213 veículos e condutores durante o período da campanha, resultando no registo de 12.429 infracções, sobretudo por excesso de velocidade, utilização incorrecta ou ausência de capacete, ultrapassagens irregulares, irregularidades na documentação e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e utilização do telemóvel durante a condução. Foram ainda sensibilizados 500 condutores e passageiros de motociclos e ciclomotores.

De acordo com as entidades policiais, entre 2023 e 2025, os acidentes envolvendo motociclos e ciclomotores provocaram 440 vítimas mortais e mais de três mil feridos graves em Portugal.

No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, entre 7 e 13 de Julho, registaram-se em todo o país 2.771 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 15 vítimas mortais, 60 feridos graves e 909 feridos leves.

Nas Regiões Autónomas, verificaram-se 147 acidentes, correspondentes a cerca de 5% do total nacional, dos quais resultaram três feridos graves e 43 feridos leves, não tendo sido registadas vítimas mortais neste período.