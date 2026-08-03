Um morto na sequência do acidente em Santa Cruz

Um dos sinistrados no acidente ocorrido esta tarde na Via Rápida, em Santa Cruz, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A colisão entre duas viaturas, ocorrida pelas 19 horas, provocou ainda dois feridos graves, entre os quais um jovem de 17 anos.

Acidente na Via Rápida em Santa Cruz faz dois feridos graves Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na Via Rápida 1 (VR1), na zona de Santa Cruz, provocou três feridos, dois dos quais em estado grave.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, incluindo duas ambulâncias e três veículos de combate a incêndios, bem como uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

A EMIR também esteve no local a prestar assistência.

Devido ao acidente, as duas faixas da via rápida, em ambos os sentidos, foram totalmente encerradas à circulação.