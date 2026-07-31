Da goleada do Benfica aos incêndios

Correio da Manhã:

- "Iniciativa do Chega: Inquérito a Luís Neves visa Costa e Montenegro"

- "Ministro anuncia mudanças no ensino secundário: Aulas começam mais tarde e sem telemóveis"

- "Em Trás-os-Montes fogos ameaçam populações"

- "Benfica 5 / St Gallen 0: Goleada Europeia com 'póquer de Pavlidis'"

- "Sporting: Maxi Araújo oferecido ao Arsenal e Liverpool"

- "FC Porto: João Souza na defesa do Dragão"

- "UEFA em guerra com a FIFA: Portugal arrisca ficar sem Mundial em 2030"

- "Ladrões que fingiam ser médicos (foram) libertados"

- "Lucros da Caixa superaram 5 milhões por dia"

- "Lisboa: Inquilino suspeito de matar inquilino"

Expresso:

- "Informações pessoais do Presidente, do Governo, das secretas e juízes expostas online"

- "Propostas para compra da TAP são tão equivalentes que preço será decisivo"

- "Professores corrigem mais de 20 mil exames em contrarrelógio"

- "Cem crianças alvo de tráfico humano através de Portugal"

- "'Centralização de direitos vai ser o maior negócio de sempre da televisão'. Entrevista a Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal"

- "Limitação de acesso às redes sociais a menores de 16 anos avança até outubro"

- "Graça Morais. 'Oxalá ainda consiga pintar muito'"

- "Karyna, a mulher que vai herdar milhões de Epstein"

- "António, o fugitivo português que a justiça não perdoa"

- "Para onde vão os nossos políticos de férias"

- "UEFA ameaça boicotar Mundiais"

- "Suspensão de prazos do superior"

- "Ex-diretor da PJ ataca Luís Neves"

- "Caixa lucra 913 milhões de euros"

Público:

- "Governo está mais perto de alcançar meta de crescimento do PIB de 2%"

- "Exército mobilizado. Sánchez visita hoje Ceuta, depois de centenas de migrantes chegarem a nado"

- "Apoios sociais. Valor-base da Prestação Social Única foi fixado em 268,60 euros"

- "Ensino superior. Advogados pedem suspensão do acesso ao superior já"

- "Futebol. Benfica salva-se da vergonha com goleada"

- "Transparência. TC não notificou Neves da entrega de declaração de rendimentos por falta de meios"

- "Até 4 de outubro. Em Arles, vê-se como a fotografia é hoje capaz de provocar curtos-circuitos"

Jornal de Notícias:

- "Lares e creches têm de acabar obras mais cedo para receberem milhões do PRR"

- "Destruição e medo a norte"

- "Apoios. Valor-base da prestação única não chega aos 300 euros"

- "Escolas têm até janeiro para proibir telemóveis do 7º ao 9º ano"

- "Espanha. Milhares entram em Ceuta a nado e Madrid aciona Forças Armadas"

- " Benfica 5 - St. Gallen 0. Braga 4 - Zeleznicar 0. Vermelho-vivo"

Diário de Notícias:

- "Metade do investimento estrangeiro em Portugal é negócio imobiliário"

- "Espanha. Crise migratória: milhares passam ilegalmente de Marrocos para Ceuta"

- "Acórdão histórico. Relação de Lisboa condena violador de jovem de 16 anos e a Justiça que o absolveu"

- "Luís Mendes Cabral. 'Posso garantir que não haverá redução de meios, de equipas ou da capacidade de resposta', diz presidente do INEM"

- "Incêndios. Portugal atingiu o terceiro valor mais elevado de área ardida desde 2016"

- "Liga Europa. Benfica segue para a próxima eliminatória após vitória por 5-0 frente ao St. Gallen"

- "Cinema. Quando rebeldia rima com cinefilia"

Nascer do Sol:

- "Seguro obrigado a quebrar silêncio"

- "Grande construtora com obras para a PJ paga quase meio milhão a empreiteiro amigo de Neves"

- "João Carvalho. 'Não há papéis nenhuns'. 'Fui eu quem decidiu fazer a piscina'"

- "Inquéritos a outras ameaças e intrusões em salas do Chega na AR não deram em nada"

- "Pinto Luz tem plano anti-sismos a 30 anos"

- "Pedro Dominguinhos. Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR. 'Se tivermos de devolver dinheiro a Bruxelas, vamos ter uma hecatombe social'"

- "Polícias. Inspetor promovido julgado por crime grave"

- "Suzana Garcia. 'Eu já cá andava antes do Chega ser criado'"

- "Água. Gestão municipal tem mais desperdícios"

- "Paulo Rezzutti. 'Portugal não deve nada ao Brasil'"

- "Rui Santos. Sem poupar nas palavras"

- "Anacoreta Correia. 'Quanto mais viajo mais gosto de Portugal'"

Negócios:

- "Governo avança com taxa de 33% sobre o setor petrolífero"

- "Domingos de Matos. O homem que foi para Timor fazer a tropa e descobriu um mundo de negócios"

- "PIB resiste a choques e torna provável meta do Governo"

- "Banca. CGD tem lucro recorde e bate máximos da habitação"

- "Petróleo. OPEP avalia travar aumento da produção já em setembro"

O Jornal Económico:

- "Edição de verão. Para onde vai o turismo"

O Jogo:

- "União Europeia. Equipas portuguesas goleiam e seguem em frente nas provas europeias com demonstrações de força. Benfica 5 - St. Gallen 0. Braga 4 - Zeleznicar 0"

- "Carlos Vicens. 'O que fizemos na época passada não nos ofereceu nada'"

- "Hornicek não foi utilizado e está de saída para o Newcastle"

- "Marco Silva. 'Temos um caminho muito longo a percorrer'"

- "António Silva ovacionado no póquer de Pavlidis"

- "FC Porto. Farioli ansioso por mais reforços. 'Espero que jogadores elevem o nível'"

- "Diogo Costa evasivo sobre o futuro. 'Não posso prometer que fico'"

- "Sporting. Flávio Gonçalves a ganhar espaço"

- "Leão mede forma no Algarve frente ao Nottingham Forest"

- "Kochorashvili ruma ao Getafe. Pote e Diomande já não jogam hoje"

- "Famalicão. Entrevista. Miguel Ribeiro feliz com mercado fértil. 'Vamos continuar o crescimento'"

- "Andebol. Dez anos de selecionador de Paulo Jorge Pereira. 'Tinha sonhos, agora faço tudo acordado'"

A Bola:

- "Benfica 5 - 0 St. Gallen. Pavlidis brilha na 'manita' do Benfica. Póquer do ás"

- "'Ainda temos de melhorar'. Marco Silva"

- "Emoção de António Silva no adeus à Luz"

- "Na terceira pré-eliminatória segue-se o Hearts"

- "Liga Conferência. SC Braga 4 - 0 Zeleznicar. Guerreiros confirmam apuramento"

- "Sporting. Último teste antes da liga. Leão defronta esta noite (19H45) o Nottingham Forest"

- "Diomande, Pote e Bragança estão de saída e não vão ao Algarve"

- "Suárez, em gestão de esforço. poupado"

- "Se o campeonato começasse hoje, três reforços eram titulares"

- "FC Porto. 'No clube estão conscientes das nossas necessidades'. Francesco Farioli reconhece alguma demora no ataque ao mercado. Treinador confia que terá mais jogadores para 'elevar qualidade da equipa'"

- "Diogo Costa deixa futuro nos dragões em aberto"

- "'Europa? Seguir esta evolução'. Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão"

Record

- "Benfica 5 / St Gallen 0: Apuramento garantido com Póquer do grego / 'Pavlishow'"

- "Sporting: Irankunda quer ser leão"

- "FC Porto: Diogo Costa abre a porta de saída. 'Não posso prometer que fico'"

- "Famalicão: Miguel Ribeiro. 'Polémica com Proença preocupa-me"