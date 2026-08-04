Santa Cruz de luto por Edgar Alves

A morte de Edgar Alves, vítima do acidente ocorrido ontem ao final da tarde na Via Rápida, em Santa Cruz, gerou uma onda de consternação entre familiares, amigos e a comunidade desportiva local.

O jovem não resistiu aos ferimentos na sequência da colisão entre duas viaturas, que provocou ainda dois feridos graves, entre os quais um rapaz de 17 anos.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de pesar. Luís Gabriel, antigo presidente do Sporting Club Santacruzense e autarca, recordou a ligação de Edgar Alves ao clube, onde representou a formação de futebol de 11, na categoria de juniores, na época 2014/2015.

“Obrigado por teres feito parte da família Santacruzense”, escreveu, deixando os sentidos pêsames à família e amigos.

Também o C.S. Juventude de Gaula manifestou pesar pelo falecimento do antigo jogador, lembrando que Edgar Alves representou o clube “em todos os escalões do futebol de formação”.