Santa Cruz de luto por Edgar Alves
Clubes e amigos recordam jovem vítima do acidente na Via Rápida
A morte de Edgar Alves, vítima do acidente ocorrido ontem ao final da tarde na Via Rápida, em Santa Cruz, gerou uma onda de consternação entre familiares, amigos e a comunidade desportiva local.
O jovem não resistiu aos ferimentos na sequência da colisão entre duas viaturas, que provocou ainda dois feridos graves, entre os quais um rapaz de 17 anos.
Nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de pesar. Luís Gabriel, antigo presidente do Sporting Club Santacruzense e autarca, recordou a ligação de Edgar Alves ao clube, onde representou a formação de futebol de 11, na categoria de juniores, na época 2014/2015.
“Obrigado por teres feito parte da família Santacruzense”, escreveu, deixando os sentidos pêsames à família e amigos.
Também o C.S. Juventude de Gaula manifestou pesar pelo falecimento do antigo jogador, lembrando que Edgar Alves representou o clube “em todos os escalões do futebol de formação”.
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