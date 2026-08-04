'Jackpot' do Euromilhões sobe para 110 milhões de euros

Não houve totalistas do primeiro prémio do Euromilhões no sorteio desta terça-feira, 4 de Agosto, pelo que o ‘jackpot’ sobe para 110 milhões de euros no próximo sorteio.

De acordo com o apuramento divulgado pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio, no valor de 192.409,41 euros, saiu a três apostadores fora de Portugal. O terceiro prémio, no valor de 22.484,62 euros, saiu a seis apostadores fora de Portugal.

Em Portugal 25 apostadores conquistaram o 5.º prémio com o valor de 163,30 euros.