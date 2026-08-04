Sporting de Braga defronta Dínamo Minsk com os olhos no play-off

O Sporting de Braga recebe na quinta-feira os bielorrussos do Dínamo Minsk na primeira mão terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol, após garantir a qualificação ao vencer os sérvios do Zeleznicar Pancevo.

Na semana passada os minhotos, que já tinham triunfado por 1-0 na Sérvia, confirmaram a qualificação com uma vitória expressiva por 4-0, graças aos golos de Ricardo Horta, Gabriel Silva, Pau Victor e Fran Navarro.

O Dínamo Minsk chega a esta fase após eliminar os azeris do Neftchi.

Caso ultrapasse os bielorrussos, o Sporting de Braga poderá encontrar no play-off os israelitas do Beitar ou os austríacos do Áustria Viena. Se avançarem, os bracarenses jogarão a primeira mão em casa, em 20 de agosto, e a segunda fora, no dia 27.

O Sporting de Braga procura assegurar a entrada na fase de liga da Liga Conferência e recebe os bielorrussos do Dínamo Minsk às 19:30 da próxima quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, com arbitragem do austríaco Christian-Petru Ciochirca. A segunda mão está marcada para 13 de agosto, na Bielorrússia.