Miguel Nunes vence PEC 3 e aproxima-se da liderança de Basso

Miguel Nunes e Giandomenico Basso, ambos em Skoda Fabia RS Rally2, foram os mais rápidos na terceira classificativa do Rali da Madeira, ao registarem exactamente o mesmo tempo na primeira passagem por Palheiro Ferreiro, a mais longa especial da prova organizada pelo Club Sports da Madeira.

Com o registo de 12:44,3, os dois pilotos dividiram a vitória na PEC 3, mas foi o italiano quem saiu mais beneficiado da classificativa, mantendo a liderança da classificação geral.

Após três especiais disputadas, Basso segue no comando, com 1,6 segundos de vantagem sobre Miguel Nunes, que ascendeu ao segundo lugar. João Silva, em Toyota GR Yaris Rally2, ocupa a terceira posição, a 8,9 segundos do líder.

No lote dos cinco primeiros classificados seguem ainda Armindo Araújo e Alexandre Camacho, ambos aos comandos de Skoda Fabia RS Rally2.

A segunda secção da prova ficou marcada por vários incidentes. Kris Meeke sofreu um toque na PEC 2 — Santo da Serra 1, enquanto o espanhol Diego Ruiloba enfrentou problemas mecânicos no seu Citroën C3 Rally2.

Kris Meeke dá toque no Santo da Serra e deixa destroços na estrada O piloto Kris Meeke deu um toque, esta manhã, na 2.ª Prova Especial de Classificação (PEC 2) do Rali da Madeira, disputada no Santo da Serra, acabando por deixar várias peças da viatura espalhadas pela estrada.

A manhã registou também duas desistências por despiste. José Pedro Fontes, em Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, abandonou na PEC 2, tal como Gonçalo Henriques, em Hyundai i20 N Rally2. O acidente deste último levou, inclusivamente, à atribuição de um tempo teórico aos concorrentes que seguiam atrás na classificativa.

Acidente de Gonçalo Henriques leva à atribuição de tempos na PEC 2 O acidente de Gonçalo Henriques, concorrente com o número 12, na PEC 2 — Santo da Serra 1, levou a direcção de prova do Rali da Madeira a atribuir um tempo teórico aos pilotos que não conseguiram concluir a classificativa em condições normais.

Os concorrentes regressam agora ao parque de assistência antes do arranque da próxima secção do rali.