Francisca Marote apura-se para os quartos de final em Barcelona
A tenista madeirense Francisca Marote qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Emilio Sánchez Academy Youth Cup, torneio de categoria 2 do circuito Tennis Europe que decorre em Barcelona.
Depois de ultrapassar a primeira ronda, Francisca venceu a espanhola Naiara Gómez, por 3-6, 6-0 e 6-4, consumando uma reviravolta que lhe garantiu o acesso aos terceiros quartos de final consecutivos, em igual número de semanas de competição.
A atleta madeirense chega a Barcelona depois de conquistar o título de pares no torneio de categoria 2 de Kottingbrunn, na Áustria, e vai agora medir forças com a quarta cabeça de série, Sofia Zakharovitch.
O encontro dos quartos de final está agendado para esta sexta-feira, não antes das 12 horas, no Court 3 da Emilio Sánchez Academy.