Benfica tenta ultrapassar Hearts para chegar ao play-off da Liga Europa

O Benfica vai medir forças com os escoceses do Hearts na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, depois de a formação de Edimburgo ter sido relegada da qualificação para a Liga dos Campeões.

Os 'encarnados', que eliminaram os suíços do St. Gallen na ronda anterior, com uma goleada de cinco golos sem resposta no Estádio da Luz na segunda mão a compensar a derrota por 2-1 no primeiro encontro, recebem o Hearts na quinta-feira, no Estádio da Luz, antes da deslocação a Edimburgo, marcada para 13 de agosto.

A equipa orientada por Marco Silva procura avançar para o play-off, onde poderá encontrar o Aarhus, campeão dinamarquês, ou o Sabah, campeão do Azerbaijão. Caso ultrapasse os escoceses, o Benfica jogará a primeira mão em casa, em 20 de agosto, e a segunda fora, no dia 27.

Se for eliminado, o Benfica será relegado para o play-off da Liga Conferência, no qual poderá defrontar os estónios do Paide ou os austríacos do Rapid Viena, jogando o primeiro encontro em casa.

Os escoceses caíram perante o Sturm Graz, derrotados por 4-0 na Áustria e 2-0 em Edimburgo, num total de seis golos sofridos, apesar da titularidade do português Cláudio Braga, eleito melhor jogador da Liga escocesa na época passada.

Na fase de liga da Liga Europa já está o Torreense, único representante português com entrada direta, graças à conquista da Taça de Portugal.

O jogo da primeira mão disputa-se na próxima quinta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20:00, com arbitragem do romeno Marian Barbu.