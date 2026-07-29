Benfica renova contrato com o guarda-redes Diogo Ferreira até 2031

O guarda-redes Diogo Ferreira renovou contrato com o Benfica por cinco temporadas, estendendo a sua ligação ao clube até 2031, anunciaram hoje os 'encarnados'.

Segundo o Benfica, a renovação representa um "momento marcante" na carreira do guarda-redes, que integra o plantel principal da equipa de futebol profissional.

"É um passo incrível, um passo que eu já esperava há muito tempo. Tem um bocado o sentimento de dever cumprido e de trabalho bem feito, mas também não quero ficar por aqui. Quero alcançar coisas muito boas por este clube e é por isso que trabalho todos os dias", afirmou Diogo Ferreira, em declarações à BTV.

O guarda-redes, de 19 anos, iniciou o percurso no Académico de Viseu, passou pelo Penalva do Castelo e chegou ao Benfica em 2019, proveniente do Lusitano Vildemoinhos.

Ao serviço das equipas de formação das 'águias', Diogo Ferreira sagrou-se campeão nacional de juvenis A em 2022/23 e venceu o Campeonato Nacional de juniores em 2024/25, época em que também venceu a Taça Revelação ao serviço da equipa de sub-23.

Foi também em 2024/25 que se estreou na equipa B do Benfica, somando dois jogos na Premier League International Cup, num ano em que realizou um total de 29 partidas entre sub-23 (cinco jogos) e sub-19 (22).

Integrado no plantel principal do Benfica na época 2025/26, disputou 26 jogos pela equipa B e nove pelos sub-19 na UEFA Youth League, mantendo o seu percurso na presente temporada (2026/27).

Em 24 de julho último, estreou-se no Estádio da Luz num encontro particular diante do Belenenses.

O guarda-redes contabiliza ainda 44 internacionalizações pelas seleções jovens portuguesas, divididas pelos escalões de sub-15 (quatro jogos), sub-16 (oito), sub-17 (15), sub-18 (oito), sub-19 (oito) e sub-21 (um).