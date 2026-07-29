O madeirense Henrique Araújo despediu-se, hoje, do Benfica através de uma mensagem publicada nas suas redes sociais, depois de ter sido oficializado como reforço do Casa Pia, numa transferência a título definitivo.

O avançado, de 24 anos, recordou os oito anos que passou na Luz, revelando que chegou ao clube "com uma mala cheia de sonhos" e que sai com a sensação de ter concretizado "quase todos" esses objectivos.

Na mensagem, destacou as conquistas alcançadas, entre as quais o título de campeão nacional e a UEFA Youth League, e assegurou que procurou sempre representar o Benfica de acordo com os seus valores. "Honra e privilégio foram sentimentos que me acompanharam sempre que entrei em campo", escreveu.

O Benfica foi um clube que me ajudou a crescer e a tornar me na minha melhor versão. Henrique Araújo

Henrique Araújo agradeceu ainda a colegas, treinadores e restante equipa técnica pelo contributo para o seu crescimento, deixando uma palavra especial aos adeptos. "O carinho e a admiração que sempre senti da vossa parte fizeram-me sempre sentir verdadeiramente feliz e realizado", frisou.

"O Benfica fará sempre parte da minha história. Foi uma honra, Sport Lisboa e Benfica. Obrigado, benfiquistas", sublinhou.

Com esta saída, chega ao fim a ligação do jovem madeirense ao Benfica, iniciada há nove épocas. Formado no Marítimo, o avançado ingressou nos encarnados no Verão de 2018 para integrar inicialmente a equipa de juvenis. Na formação principal das águias realizou 30 jogos e marcou cinco golos.