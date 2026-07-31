Filipe Freitas aproxima-se da liderança entre os RGT
Piloto do Porsche venceu as duas classificativas da terceira secção e reduziu a diferença para Gil Freitas
Filipe Freitas foi o mais rápido entre os concorrentes da categoria RGT nas segundas passagens por Santo da Serra e Palheiro Ferreiro, encurtando a distância para o líder Gil Freitas.
Ao volante de um Porsche 991 GT3, Filipe Freitas reduziu para apenas 4,1 segundos a desvantagem para Gil Freitas, que, com um Alpine A110 RGT+, lidera o agrupamento desde a prova especial de classificação que abriu o Rali da Madeira.
Paulo Mendes, em Porsche 992 GT3, mantém-se na terceira posição, já a uma distância considerável dos dois primeiros, enquanto Paulo Carvalheiro, também num Porsche 991 GT3, ascendeu ao quarto lugar na sequência do abandono de Miguel Andrade.