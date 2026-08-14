CDS-PP Machico exige esclarecimentos sobre sucessivas interdições da Praia da Banda d’Além

O CDS-PP Machico exigiu esclarecimentos à Câmara Municipal de Machico na sequência das sucessivas interdições da Praia da Areia, na Banda d’Além, motivadas pelos resultados das análises à qualidade da água balnear.

A mais recente análise microbiológica, realizada no dia 10 de Agosto, revelou uma concentração de 4502 NMP/100 ml de Escherichia coli, valor que ultrapassa significativamente o limite legal de 1000 NMP/100 ml e que levou a uma nova interdição do espaço balnear. Perante a repetição dos episódios, a concelhia do CDS-PP considera insuficiente a adopção de interdições temporárias, defendendo que é necessário identificar "com o máximo rigor e urgência" a origem da contaminação e as causas que estão na base dos resultados registados.

O partido pretende, nesse sentido, saber se o foco de poluição já foi identificado, que diligências foram realizadas pela autarquia junto das entidades competentes e quais as medidas correctivas que estão actualmente em curso.

A concelhia quer ainda esclarecimentos sobre a eventual existência de riscos acrescidos para a saúde pública e sobre as condições que terão de estar reunidas para garantir a segurança dos utentes aquando da reabertura da praia.

Para o CDS-PP Machico, a elevada afluência de residentes e visitantes à zona balnear durante o verão exige uma resposta célere e uma comunicação "clara, transparente e constante" relativamente à qualidade da água, aos motivos das interdições e às condições de segurança.

O partido aguarda, por isso, esclarecimentos por parte do executivo camarário e das autoridades de saúde e ambientais, defendendo que a resposta deve incidir directamente sobre a origem do problema e não apenas sobre as consequências dos episódios de contaminação.