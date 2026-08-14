Jovens do Bloco encerram Acantonamento Autonomia 2026 com debate sobre o futuro da Região

Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira vão encerrar, este domingo, 16 de Agosto, o Acantonamento Autonomia 2026, uma iniciativa que ao longo de quatro dias reúne jovens para momentos de convívio, formação e discussão política.

O encerramento está marcado para as 16h30, no Centro de Intercâmbio do Arco de São Jorge, nas instalações da antiga escola da freguesia, e contará com a presença dos participantes, movimentos convidados e representantes do The Left no Parlamento Europeu.

A autonomia da Madeira será um dos temas centrais da iniciativa, com os participantes a debaterem questões como os actuais limites da Autonomia, o modelo em vigor e aquilo que os jovens defendem para o futuro da Região.

Ao longo do acantonamento estão a ser promovidos vários painéis e debates dedicados aos desafios que se colocam à juventude e à Madeira, proporcionando um espaço de reflexão e discussão sobre diferentes temas políticos e sociais.

A sessão de encerramento contará com uma intervenção de Francisco Pinto, coordenador dos Jovens do Bloco de Esquerda Madeira, que fará o balanço dos quatro dias de actividade e apresentará as principais conclusões e desafios resultantes dos debates.