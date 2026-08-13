Praia de Machico novamente interdita por contaminação da água

A Praia da Banda D’Além, em Machico, voltou a ser temporariamente interditada à prática balnear, na sequência da detecção de parâmetros de contaminação microbiológica na água. A medida foi determinada esta quarta-feira pela Autoridade de Saúde Regional, após uma avaliação de risco.

Trata-se de uma situação que não é inédita naquela praia, tal como o DIÁRIO já noticiou em outras ocasiões.

Contra-análise decide reabertura de praia de Machico A praia foi interditada pela Autoridade Marítima depois de uma análise às águas balneares, ter revelado valores acima dos limites admitidos. A decisão, de carácter preventivo, levou ao condicionamento do acesso à zona balnear até que haja nova confirmação laboratorial sobre a qualidade da água.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, a interdição agora determinada resulta da detecção, no dia 12 de Agosto (quarta-feira), "de parâmetros de contaminação microbiológica nas águas balneares".

Face aos resultados obtidos, foi determinada uma nova colheita de amostras, que será analisada pelo Laboratório Regional de Saúde Pública. A situação deverá ser novamente reavaliada na sexta-feira, 14 de Agosto.

Por isso, até nova indicação das autoridades, a prática balnear encontra-se, assim, interditada na Praia da Banda D’Além.

"A referida medida é tomada ao abrigo do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de Maio, diploma que enquadra o regime jurídico de gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e a prestação de informação ao público", sublinha a entidade.