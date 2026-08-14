Encerramento temporário da ligação ao Miradouro do Ninho da Manta

O Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN) dá conta, através de uma publicação nas redes sociais, que será encerrada temporariamente a ligação ao Miradouro do Ninho da Manta, do PR1 - Vereda do Areeiro.

Segundo a informação divulgada, nos dias 19 e 20 de Agosto, o troço de ligação entre o trilho principal do PR1 - Vereda do Areeiro e o Miradouro do Ninho da Manta, estará encerrado à circulação por razões de segurança, devido à realização de trabalhos de melhoria das condições de acesso ao miradouro, incluindo a recuperação dos degraus e a fixação de prumos metálicos.

O IFCN esclarece, ainda, que o restante PR1 - Vereda do Areeiro mantém-se aberto nos moldes habituais, incluindo o acesso ao Pico Ruivo.

"Solicitamos a todos os visitantes que respeitem a sinalização e as indicações de segurança existentes no local", refere o IFCN, acrescentando que lamenta eventuais constrangimentos.

