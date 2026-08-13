JPP exige às autoridades explicações sobre as águas balneares de Machico

Na sequência das últimas notícias sobre a contaminação da água da praia de Machico, a concelhia do Juntos Pelo Povo (JPP) naquele concelho vem solicitar "esclarecimentos urgentes e transparentes" das autoridades com responsabilidade na saúde pública, lembrando que no espaço de dois meses, aquela zona balnear foi encerrada três vezes.

"Estamos num mês em que a afluência à praia é das mais significativas, e se estamos em presença de análises microbiológicas que são negativas, exige-se responsabilidade e total transparência das entidades com responsabilidades na saúde pública e ambiental na informação à população, informação que deve ser clara, visível e simples para que todos compreedam as razões destes encerramentos consecutivos da praia de Machio", refere a concelhia JPP.

Praia de Machico novamente interdita por contaminação da água A Praia da Banda D’Além, em Machico, voltou a ser temporariamente interditada à prática balnear, na sequência da detecção de parâmetros de contaminação microbiológica na água. A medida foi determinada esta quarta-feira pela Autoridade de Saúde Regional, após uma avaliação de risco.

Os responsáveis do JPP entendem que as autoridades devem esclarecer a população do seguinte: Qual é a origem deste problema? Que soluções estão a ser desenvolvidas? Quais são as possíveis consequências para a saúde pública?

Por outro lado, sugerem que se o município de Machico comunique a todos os prémios e galardões que recebe pelas nossas praias, também seria fundamental "informar com rigor" a população sobre estas questões.