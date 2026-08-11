Ronaldo e Georgina já casaram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram. O jogador português confirmou a união através de uma fotografia partilhada esta terça-feira no Instagram, na qual são visíveis as alianças de casamento de ambos.

A confirmação surge depois de, nos últimos dias, terem circulado rumores de que o casal poderia escolher a Catedral do Funchal para celebrar o matrimónio. A própria Sé veio esta terça-feira esclarecer que “até à presente data, não existe qualquer casamento do Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez marcado ou agendado na Catedral do Funchal”.

O esclarecimento da Catedral surge poucos dias depois da movimentação registada no passado sábado, quando centenas de pessoas se concentraram nas imediações da Sé, convencidas de que poderiam assistir à chegada do futebolista madeirense e de Georgina Rodríguez.

Os rumores, inicialmente difundidos pela imprensa britânica e posteriormente amplificados nas redes sociais, levaram muitos curiosos até ao centro do Funchal, numa altura em que a Catedral tinha, de facto, uma cerimónia matrimonial agendada e o acesso se encontrava condicionado.

O casamento que decorria nesse dia era, contudo, de um casal madeirense radicado em França, que escolheu a Madeira para celebrar a união. A coincidência acabou por gerar uma situação insólita, com convidados a depararem-se com centenas de pessoas e câmaras concentradas à entrada da Sé.

No comunicado divulgado esta terça-feira, a Catedral do Funchal recorda ainda que acolhe “ao longo de todo o ano, numerosas celebrações de matrimónios”, sendo habitual existirem casamentos aos sábados. Sublinha, por isso, que os casais que escolhem aquele espaço têm direito a celebrar o momento “com paz, privacidade e serenidade”.

Apesar de confirmar o casamento, Cristiano Ronaldo não revelou onde nem quando decorreu a cerimónia. A fotografia publicada nas redes sociais mostra apenas as mãos do casal com as alianças, confirmando a união.

Vários canais noticiosos avançam, porém, que a boda terá ocorrido em Cascais.