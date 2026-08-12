Junta do Seixal alerta para tentativa de burla porta a porta

A Junta de Freguesia do Seixal aproveitou a página do facebok para alertar a população para a presença de dois indivíduos que estarão a bater às portas das habitações e a pedir dinheiro, numa situação suspeita que poderá configurar uma tentativa de burla

Perante o alerta, a autarquia recomenda aos residentes que não abram a porta a desconhecidos, não entreguem dinheiro e evitem fornecer informações pessoais. A população é igualmente aconselhada a não permitir a entrada de estranhos nas habitações

A Junta pede especial atenção às pessoas idosas ou em situação de maior vulnerabilidade e solicita que a informação seja partilhada entre familiares e vizinhos, de forma a prevenir eventuais abordagens semelhantes

Quem se deparar com os dois indivíduos ou verificar comportamentos suspeitos deverá contactar a PSP do Porto Moniz através do número 291 110 170. Em caso de emergência, deve ser utilizado o 112

Não foram divulgadas, até ao momento, informações sobre a identidade dos suspeitos, o método utilizado para solicitar o dinheiro ou a existência de residentes lesados