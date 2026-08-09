CDS-PP Madeira manifesta profundo pesar pela morte de José de Jesus Barreto

O CDS-PP Madeira manifesta o seu profundo pesar pela morte de José de Jesus Barreto, empresário de renome que apoiou a fundação do partido na Madeira.

Em nota à imprensa diz que "José Barreto a Madeira tem uma enorme dívida de gratidão, pelos investimentos que realizou, pelo emprego que criou, pela riqueza que gerou, contribuindo, decisivamente, para o impulso turístico da Madeira no final do século passado".

Refere ainda que "deixa um legado de qualidade, como o complexo do Casino e deixa um exemplo de perseverança, que marcou toda a sua vida".

À família, o CDS-PP Madeira "endereça sentidas condolências".