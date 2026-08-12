Presença do príncipe herdeiro saudita na Madeira não está confirmada

A Madeira recebe, a partir desta quinta-feira, uma comitiva da família real saudita, que se desloca à Região para um período de descanso e visita à ilha, numa viagem de carácter privado.

Segundo o DIÁRIO apurou, entre os elementos da comitiva estará a mulher do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, a princesa Sara bint Mashour Al Saud. A deslocação vai incluir ainda outros membros da família saudita, de menor relevância na hierarquia da casa real.

A comitiva chega à Região esta quinta-feira, estando prevista uma estadia de vários dias, durante os quais os elementos da família saudita vão aproveitar para conhecer e desfrutar de diferentes locais da Madeira. Contudo, o DIÁRIO também sabe que, até ao momento, não existe confirmação oficial da deslocação de Mohammed bin Salman. Apesar das informações que têm circulado nesse sentido, a presença do príncipe herdeiro na Região não foi confirmada pelas autoridades sauditas nem pelas entidades regionais.

A passagem de alguns elementos da família real saudita pela Madeira vai, ainda assim, envolver um dispositivo de segurança reforçado. Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, está prevista a deslocação à Região de elementos das forças de segurança da Arábia Saudita, que vão integrar a operação de protecção da princesa e dos restantes membros da comitiva. A segurança será articulada com as autoridades regionais e nacionais, tendo em conta as exigências associadas à protecção de elementos da família real saudita.

A escolha da Madeira surge como uma das etapas de um roteiro privado que a comitiva está a cumprir em Portugal, depois de, nas últimas semanas, ter passado também pelas cidades de Lisboa e Faro.

A chegada, ontem, de um Boeing 787 da Arábia Saudita ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo já motivou particular atenção. O aparelho, pertencente ao Reino da Arábia Saudita, que se estreou em território madeirense, realizou uma operação de reconhecimento da pista, com várias aterragens e descolagens no espaço de algumas horas, para testar a operacionalidade da infra-estrutura.

Avião do Reino da Arábia Saudita acaba de aterrar no Aeroporto da Madeira É a primeira vez que um avião Boeing 787 Dreamliner aterra no aeroporto da Região

Ao nível aeroportuário, estão igualmente a ser preparados os procedimentos para a chegada da família saudita. A sala VIP do Aeroporto está a ser montada para receber os elementos, estando previstas medidas de segurança reforçadas para garantir a sua passagem pela infra-estrutura.

Sara bint Mashour Al Saud, de 38 anos, é filha do príncipe Mashour bin Abdulaziz Al Saud, meio-irmão do rei Salman e, de acordo com órgãos de comunicação internacional, mantém um perfil público discreto. Casou com Mohammed bin Salman em 2008 e o casal tem cinco filhos: Salman, Mashour, Fahda, Noura e Abdulaziz. O príncipe herdeiro, nascido em 1985, ocupa também o cargo de primeiro-ministro desde 2022 e é considerado a principal figura política da Arábia Saudita.