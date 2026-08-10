CDS-PP entrega Voto de Pesar na ALM pelo falecimento de José de Jesus Barreto

A Representação Parlamentar do CDS-PP deu entrada esta segunda-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), de um Voto de Pesar pelo falecimento de José de Jesus Barreto, figura do sector hoteleiro e turístico da Região, falecido no passado dia 8 de Agosto aos 90 anos de idade.

Em comunicado, a iniciativa, subscrita pela deputada Sara Madalena, enaltece o percurso de vida e a obra de José de Jesus Barreto, sublinhando a sua ligação indelével ao desenvolvimento económico, turístico e social do arquipélago ao longo de mais de meio século de atividade empresarial.

Nascido na Beira, Moçambique, a 25 de Dezembro de 1935, José de Jesus Barreto licenciou-se em Contabilidade pela Universidade de Oxford em 1957. Chegou à Madeira em Outubro de 1965, com apenas 29 anos, para assumir a concessão de jogo, dando início a um dos capítulos mais marcantes da história do turismo regional.

Entre os marcos do seu percurso empresarial destacam-se a concepção e construção do Casino da Madeira e do Casino Park Hotel — empreendimento projectado pelo arquiteto Óscar Niemeyer e inaugurado em 1976 —, a aquisição da Casa do Turista (1984), a fundação da Quinta do Furão, a criação da Estalagem Quintinha de São João (1998) e a construção da Estalagem Jardins do Lago (2001).

"José de Jesus Barreto foi um empresário visionário e um empreendedor incansável que, ao longo de décadas, soube apostar na Madeira e nas suas gentes, deixando um legado inestimável que continua bem vivo na paisagem económica da Região", destaca a Representação Parlamentar do CDS-PP.

Ao longo da sua carreira, chegou a empregar mais de 600 colaboradores, assumindo também responsabilidades no associativismo empresarial ao presidir, durante seis anos, ao Sector da Indústria da ACIF — Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, além de ter sido accionista fundador do Millennium BCP e do BPI.

O seu mérito valeu-lhe importantes distinções nacionais e regionais, designadamente o grau de Comendador da Ordem de Mérito Turístico, Comercial e Industrial pelo Presidente Jorge Sampaio (2004), o prémio de Empresário do Ano pela ACIF (2018) e, no passado dia 1 de julho, a Insígnia Autonómica de Valor, a mais elevada distinção atribuída pelo Governo Regional.

"Através deste Voto de Pesar, a Representação Parlamentar do CDS-PP propõe que a Assembleia Legislativa da Madeira delibere manifestar o seu profundo pesar pelo seu falecimento e endereçar à família as mais sentidas condolências", termina.