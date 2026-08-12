Deputado do Chega 'inflacionou' currículo
Francisco Gomes indicava no Parlamento ser licenciado em Ciência Política pelas universidades de Denison e Harvard, mas nesta última frequentou apenas duas cadeiras numa escola de Verão
Biografia foi entretanto corrigida
A revista SÁBADO, que está hoje nas bancas, revela que Francisco Gomes, deputado do Chega eleito pelo círculo da Madeira, apresentou na biografia oficial da Assembleia da República habilitações académicas que não correspondem integralmente ao percurso realizado.
De acordo com a publicação, o parlamentar indicava ser “licenciado em Ciência Política pelas universidades de Denison e Harvard”, ambas nos Estados Unidos. Porém, a passagem por Harvard ocorreu em 2000, através de uma Summer School, na qual frequentou duas cadeiras. Essas unidades curriculares foram posteriormente reconhecidas pela Universidade de Denison para efeitos da conclusão da licenciatura.
A assessoria de imprensa do Chega confirmou à SÁBADO que a licenciatura de Francisco Gomes foi conferida pela Universidade de Denison e que, durante esse percurso académico, realizou unidades curriculares em Harvard. A biografia disponível no Parlamento foi entretanto alterada, passando a indicar apenas a licenciatura em Ciência Política por Denison, embora mantendo referência à passagem por Harvard.
A SÁBADO refere ainda que, num livro publicado em 2001, Francisco Gomes escreveu, na terceira pessoa, que frequentara a Summer School de Harvard e obtivera o título académico de “Harvard Alumni”.
Já a Universidade de Oxford confirmou à revista que Francisco Manuel Gomes consta dos seus registos e concluiu um mestrado em 2004, informação coincidente com o currículo apresentado pelo deputado.
Francisco Gomes iniciou a carreira política no PSD-Madeira, pelo qual foi deputado municipal, regional e nacional. Nas legislativas de 2025 foi eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo da Madeira.