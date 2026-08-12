Praia do Garajau entre as melhores praias escondidas da Europa

A Praia do Garajau, entre Funchal e Santa Cruz, foi incluída numa selecção das melhores praias escondidas da Europa elaborada pela plataforma de comparação e reserva de aluguer de automóveis DiscoverCars.com.

A lista reúne praias consideradas menos conhecidas em vários destinos europeus e procura destacar locais que podem proporcionar uma experiência mais tranquila durante a época balnear, longe de algumas das zonas costeiras mais procuradas e movimentadas.

Na ilha da Madeira, a escolha recaiu sobre a Praia do Garajau, na costa sul, junto ao Miradouro do Cristo Rei, na fronteira do concelho de Santa Cruz com a capital madeirense. O local distingue-se pelas águas cristalinas, pelo cenário natural envolvente e pela localização junto às falésias.

Realça a DiscoverCars.com, o acesso à praia pode ser feito através de teleférico, a partir da zona do Cristo Rei, ou a pé, através de um caminho íngreme. A viagem de teleférico permite ainda observar a paisagem costeira antes da chegada à praia.

A plataforma destaca igualmente a Praia do Garajau como um local procurado para a prática de mergulho, devido às características das suas águas.

A selecção inclui ainda a Praia da Mata, na Costa de Caparica, em Portugal continental, considerada a primeira da lista e a única acima da Para do Garajau, além de praias em Espanha, Croácia, Albânia, Grécia, Itália, Malta e Chipre.

Entre os restantes locais destacados estão Cala Banyalbufar, em Maiorca, Playa de la Solapa, em Fuerteventura, Praia de Beritnica, na Croácia, Praia de Gjipe, na Albânia, Cabo Possidi, na Grécia, Monti Russu, na Sardenha, Baía de Ramla, em Malta, e Praia Dourada, na Península de Karpaz, no Chipre.

A DiscoverCars.com salienta que algumas destas praias apresentam acessos mais difíceis, exigindo caminhadas ou a utilização de estradas não pavimentadas, mas considera que o carácter natural e as paisagens dos locais compensam a dificuldade de acesso.

No caso da Praia do Garajau, a plataforma destaca precisamente a possibilidade de chegar ao local de teleférico e as vistas sobre a costa proporcionadas durante a descida.

A inclusão da praia madeirense nesta selecção internacional coloca, assim, o Garajau entre os destinos costeiros apontados pela plataforma como alternativas às praias europeias mais conhecidas e procuradas durante o Verão. E se ainda não era conhecida, passa a ser.