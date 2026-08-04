CDS-PP Madeira saúda "feito histórico" de Ivone Silva

A deputada Sara Madalena deu entrada, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um Voto de Congratulação à atleta Ivone Silva pela conquista do título de Campeã Nacional Feminina de Parapente 2026.

O voto visa assinalar o "feito histórico" alcançado por Ivone Silva, natural dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, atleta da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra.

Entre os dias 26 de Julho e 1 de Agosto, na Serra do Larouco, em Montalegre, Ivone Silva sagrou-se Campeã Nacional Feminina de Parapente, tornando-se a primeira atleta da Região Autónoma da Madeira a vencer o Campeonato Nacional nesta categoria.

Para além da vitória na classificação feminina, destacou-se também pelo excelente desempenho na classificação geral da competição, onde terminou na 11.ª posição entre os 72 pilotos participantes e no 7.º lugar entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal.

"Este título assume especial significado atendendo ao percurso da atleta. Apesar de praticar parapente há cerca de sete anos, iniciou a sua participação em competições apenas em 2024, tendo revelado uma evolução notável que lhe permitiu integrar, em 2025, a Academia de Voo da Federação Portuguesa de Voo Livre. Desde então, tem representado Portugal em diversas competições internacionais", afirma.

Com esta iniciativa, o CDS-PP Madeira saúda Ivone Silva, a Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, os seus dirigentes, treinadores e familiares, sublinhando que este feito demonstra que, mesmo com as condicionantes de uma região ultraperiférica, é possível atingir a excelência no desporto através do talento, da dedicação e do trabalho. CDS-PP Madeira

Por fim, o partido formula ainda votos dos maiores sucessos para as próximas grandes etapas internacionais da atleta, designadamente o Campeonato da Europa por Equipas e o Campeonato do Mundo de Juniores.