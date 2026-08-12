Chapa cobre vidro do Cabo Girão partido por jovem turista

O painel do piso envidraçado do miradouro do Cabo Girão que ficou danificado depois de um jovem turista ter atirado uma pedra contra o vidro foi, entretanto, coberto com uma chapa. A solução foi colocada, sem que o painel danificado tivesse sido retirado, permanecendo por baixo da estrutura de protecção.

Segundo informação entretanto apurada pelo DIÁRIO, o painel ficou danificado depois de um jovem turista ter atirado uma pedra contra o piso envidraçado, provocando a quebra de uma das camadas que compõem a estrutura.

O episódio explica as marcas que eram ontem claramente visíveis no painel e que levaram à interdição imediata daquela pequena parcela da plataforma. Quatro separadores ligados por fita de sinalização foram colocados em redor do vidro, acompanhados por um sinal de advertência, impedindo os visitantes de caminharem sobre a zona afectada.

Em vez da remoção imediata do vidro, porque não haver o mesmo tipo de material na Região, foi colocada uma chapa sobre o painel danificado, cobrindo a superfície e impedindo o contacto directo dos visitantes com aquela zona. O vidro partido continua, portanto, instalado por baixo da protecção.

A ocorrência ganha contornos pouco habituais por ter resultado da acção de um visitante num dos locais turísticos mais procurados da Madeira. O Cabo Girão recebe diariamente um elevado número de pessoas e, em pleno mês de Agosto, a afluência é particularmente significativa.

Importa, contudo, distinguir o dano visível de uma eventual falha estrutural. Os painéis utilizados neste tipo de plataforma são constituídos por diferentes camadas, precisamente para assegurar que uma quebra localizada não corresponde necessariamente à perda de resistência de todo o elemento. O facto de uma das camadas ter sido atingida pela pedra não permite, por si só, concluir que tenha existido risco de queda ou de colapso do painel.

Foi precisamente por precaução que a zona deixou de poder ser pisada logo após a detecção dos danos. O restante piso envidraçado continuou acessível e o miradouro manteve-se em funcionamento, com os turistas a circularem pelos restantes painéis.

A estrutura cobre agora o vidro atingido, mas não corresponde à sua substituição. O painel danificado permanece no mesmo lugar, ficando apenas inacessível e protegido da passagem dos visitantes.