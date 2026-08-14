SpaceX concretiza compra da Cursor por 52.000 ME

A SpaceX concretizou oficialmente hoje a aquisição da empresa de inteligência artificial Cursor por 60.000 milhões de dólares (52.000 milhões de euros), concluindo a primeira grande aquisição desde que se tornou uma empresa cotada em bolsa.

De acordo com o anúncio feito no passado dia 16 de junho, uma filial da SpaceX concretizou a sua fusão com a Anysphere (Cursor), cujas ações se converteram automaticamente no direito de receber 389,29 milhões de ações ordinárias de Classe A da SpaceX, com um valor patrimonial implícito da Cursor de 60 mil milhões de dólares.

"Com isto, conclui-se o processo de aquisição que teve início em abril, quando anunciámos a nossa colaboração com a SpaceXAI para acelerar o treino dos nossos modelos", assinalou a Cursor.

No passado mês de abril, a SpaceX tinha anunciado um acordo de colaboração com a Cursor, através do qual adquiria o direito de comprar a 'startup' por 60.000 milhões de dólares.

"A SpaceX está a desenvolver a capacidade computacional necessária para expandir a inteligência muito além do que existe hoje, a Cursor será um dos locais onde essa inteligência se tornará útil", acrescentou empresa adquirida.