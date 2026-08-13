Três interdições depois, Machico encontra possível origem da contaminação

A Câmara Municipal de Machico identificou uma possível origem da contaminação que levou, pela terceira vez em menos de dois meses, à interdição da Praia da Banda d’Além.

Em declarações ao DIÁRIO e à TSF/Madeira, o presidente da autarquia, Hugo Marques, considerou a situação “anómala” e admitiu não se recordar de um Verão em que a praia tenha sido interditada com tanta frequência.

Numa primeira fase, a Câmara chegou a suspeitar que a contaminação pudesse estar relacionada com a nova estação elevatória da ARM. A empresa, contudo, garantiu que a infra-estrutura está a funcionar normalmente.

Entretanto, os serviços municipais e a ARM terão identificado um ponto que poderá estar na origem da contaminação, associado a uma eventual fonte de esgoto. “Creio que hoje foi efectivamente identificado um ponto de contaminação”, afirmou Hugo Marques.

A Praia da Banda d’Além está interditada devido à presença de contaminação microbiológica. Novas amostras foram recolhidas e serão analisadas pelo Laboratório Regional de Saúde Pública. O presidente da Câmara espera que a contra-análise de hoje permita a reabertura da praia.

Hugo Marques reconhece também o impacto das interdições no comércio local e na imagem do concelho, admitindo que a situação poderá ter implicações na candidatura da Banda d’Além à Bandeira Azul.

A praia já tinha sido interditada a 18 de Junho, também por contaminação microbiológica, tendo a restrição sido levantada dois dias depois. A 20 de Julho voltou a ser encerrada pelo mesmo motivo, reabrindo a 22 de Julho.

Com esta terceira ocorrência na Banda d’Além, Machico é o concelho mais afectado por problemas nas águas balneares nesta época. Das seis interdições temporárias registadas este ano na Madeira, quatro ocorreram no concelho, três das quais na mesma praia. A outra ocorreu na Quinta do Lorde, a 23 de Julho. As restantes duas aconteceram na Praia das Palmeiras, em Santa Cruz, e na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.