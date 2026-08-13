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Três interdições depois, Machico encontra possível origem da contaminação

Hugo Marques espera reabertura amanhã da praia da Banda d’Além

Praia da Banda d'Além, época balnear 2026
Praia da Banda d'Além, época balnear 2026, foto OD/Arquivo

A Câmara Municipal de Machico identificou uma possível origem da contaminação que levou, pela terceira vez em menos de dois meses, à interdição da Praia da Banda d’Além.

Em declarações ao DIÁRIO e à TSF/Madeira, o presidente da autarquia, Hugo Marques, considerou a situação “anómala” e admitiu não se recordar de um Verão em que a praia tenha sido interditada com tanta frequência.

Numa primeira fase, a Câmara chegou a suspeitar que a contaminação pudesse estar relacionada com a nova estação elevatória da ARM. A empresa, contudo, garantiu que a infra-estrutura está a funcionar normalmente.

Entretanto, os serviços municipais e a ARM terão identificado um ponto que poderá estar na origem da contaminação, associado a uma eventual fonte de esgoto. “Creio que hoje foi efectivamente identificado um ponto de contaminação”, afirmou Hugo Marques.

A Praia da Banda d’Além está interditada devido à presença de contaminação microbiológica. Novas amostras foram recolhidas e serão analisadas pelo Laboratório Regional de Saúde Pública. O presidente da Câmara espera que a contra-análise de hoje permita a reabertura da praia.

Hugo Marques reconhece também o impacto das interdições no comércio local e na imagem do concelho, admitindo que a situação poderá ter implicações na candidatura da Banda d’Além à Bandeira Azul.

A praia já tinha sido interditada a 18 de Junho, também por contaminação microbiológica, tendo a restrição sido levantada dois dias depois. A 20 de Julho voltou a ser encerrada pelo mesmo motivo, reabrindo a 22 de Julho.

Com esta terceira ocorrência na Banda d’Além, Machico é o concelho mais afectado por problemas nas águas balneares nesta época. Das seis interdições temporárias registadas este ano na Madeira, quatro ocorreram no concelho, três das quais na mesma praia. A outra ocorreu na Quinta do Lorde, a 23 de Julho. As restantes duas aconteceram na Praia das Palmeiras, em Santa Cruz, e na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.

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