Sé trava novos rumores sobre casamento de Ronaldo

A Catedral do Funchal veio esta terça-feira colocar um travão nos rumores que continuam a circular sobre um eventual casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez na Madeira, garantindo que, “até à presente data”, não existe qualquer cerimónia do casal marcada ou agendada na Sé.

Num comunicado colocado nas redes sociais, a Catedral considera “oportuno” esclarecer publicamente a situação, depois de nos últimos dias terem continuado a circular notícias e informações apontando para a possibilidade de o internacional português e a companheira escolherem aquele templo para celebrar o matrimónio.

“Até à presente data, não existe qualquer casamento do Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez marcado ou agendado na Catedral do Funchal”, esclarece, de forma taxativa.

A tomada de posição surge poucos dias depois da situação insólita vivida no último sábado, quando centenas de pessoas se concentraram nas imediações da Sé, convencidas de que poderiam assistir à chegada de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Os rumores, alimentados sobretudo por informações difundidas na imprensa britânica e posteriormente amplificados nas redes sociais, levaram miúdos e graúdos até ao centro do Funchal, muitos de telemóvel em punho, na expectativa de presenciarem aquele que seria um dos casamentos mais mediáticos do ano.

A movimentação ganhou ainda maior dimensão porque a Catedral tinha, efectivamente, uma cerimónia matrimonial nesse dia e o acesso ao templo encontrava-se condicionado. A coincidência ajudou a alimentar a especulação.

A realidade, porém, era bem diferente. O casamento que estava a decorrer era de um casal madeirense radicado em França, que escolhera a terra natal para celebrar a união. Os próprios convidados acabaram surpreendidos pela multidão, pelas câmaras e pelas dezenas de objectivas apontadas à entrada da Sé.

Agora, a Catedral procura também salvaguardar os restantes casais que escolhem aquele espaço para celebrar o matrimónio. No comunicado, recorda que acolhe “ao longo de todo o ano, numerosas celebrações de matrimónios”, sendo habitual existirem casamentos agendados aos sábados.

“Estes casais e as suas famílias têm direito a viver um momento tão importante das suas vidas com paz, privacidade e serenidade”, sublinha.

O esclarecimento não exclui que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez possam vir a escolher a Catedral do Funchal no futuro. Deixa, contudo, uma certeza quanto ao presente: não existe qualquer casamento do casal agendado na Sé.

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