Comitiva saudita cancela vinda à Madeira alegando violação de privacidade

A comitiva da família real da Arábia Saudita, que incluia a princesa Sara bint Mashour Al Saud, mulher do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que tinha agendada uma vinda à Madeira nos próximos dias cancelou a deslocação, alegando violação de privacidade.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar durante a tarde de hoje, vários prestadores viram cancelados os serviços que haviam sido contratados para assegurar a passagem da comitiva real pela Madeira. Também o Comando Regional da PSP garantiu, no final desta quarta-feira, após ter sido questionado por este matutino, que não tinha em curso qualquer operação para receber ou acompanhar a comitiva, afirmando desconhecer o programa dessa apontada deslocação.

Os preparativos relacionados com a deslocação, a estadia e outras exigências estavam em curso, mas os visitantes não terão gostado da forma como o processo terá sido conduzido, alegando que tais circunstâncias violam a sua privacidade.

Ainda ontem, um avião Boeing 787 Dreamliner, da frota do Reino da Arábia Saudita, fez várias aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com o objectivo a testar a capacidade daquela infraestrutura aeroportuária para receber este tipo de aeronave. Tratou-se da primeira vez que um aparelho deste modelo tocou solo madeirense.

Inicialmente, fonte ligada ao processo de preparação desta deslocação, que obrigava a uma grande mobilização logística, tendo em conta o número de pessoas que faziam parte da comitiva, dava conta da vinda do próprio príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que ainda em Novembro passado jantou com Donald Trump na Casa Branca, encontro de que fez parte, também, o craque madeirense Cristiano Ronaldo.