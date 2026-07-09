Nuno Maciel destaca agricultura como motor económico dos Canhas

A freguesia dos Canhas celebrou o seu 448.º aniversário, numa cerimónia em que o secretário regional de agricultura e pescas, Nuno Maciel, destacou o percurso de desenvolvimento da localidade, sustentado pelo investimento na agricultura, nas infra-estruturas de regadio e na habitação.

Os números apresentados ilustram essa realidade. Em 2025, a freguesia registou 135 produtores de banana, numa área de produção de cerca de 380 mil metros quadrados, sendo que a colheita ultrapassou 1,47 milhões de quilos, proporcionando um rendimento superior a 1,6 milhões de euros aos produtores.

Também a cana-de-açúcar continua a afirmar os Canhas como uma das principais zonas produtoras da Região. Dos mais de 4,6 milhões de quilos produzidos no concelho da Ponta do Sol, cerca de 2,43 milhões tiveram origem nesta freguesia.

Nuno Maciel aproveitou a ocasião para salientar o impacto dos apoios comunitários no desenvolvimento agrícola, recordando que o PRODERAM permitiu aprovar 55 candidaturas nos Canhas, correspondendo a um investimento de cerca de 6,7 milhões de euros.

"É um sinal claro da confiança dos agricultores e dos empresários agrícolas no futuro da nossa agricultura e da eficácia dos apoios disponibilizados pelo Governo Regional", afirmou.

Durante a cerimónia foi ainda destacada a abertura de novos avisos de candidatura no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que disponibiliza novas oportunidades de investimento para agricultores, autarquias e restantes entidades ligadas ao sector.

Outro dos investimentos realçados foi o reforço das infraestruturas de regadio promovido pela Águas e Resíduos da Madeira. Entre as intervenções encontra-se a recente inauguração de um reservatório de água de rega na freguesia, integrado num investimento global de cerca de três milhões de euros, além de várias obras previstas em levadas secundárias.

Além da agricultura, o secretário regional destacou as medidas de apoio à habitação, nomeadamente a construção, em curso, de um empreendimento com 30 fogos no Serrado da Cruz do Lombo do Outeiro, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento de cerca de 6,3 milhões de euros, destinado ao Programa de Renda Reduzida da IHM.

A finalizar, o secretário regional de Agricultura e Pescas defendeu a necessidade de continuar a conjugar políticas de investimento público, com apoios à iniciativa privada, numa conjugação de esforços entre poder local e regional, como forma de continuar a alavancar o desenvolvimento da freguesia.

"As políticas implementadas pelo Governo Regional, aliadas ao dinamismo da iniciativa privada e do tecido empresarial, têm permitido criar riqueza, gerar emprego, apoiar quem mais precisa e melhorar a qualidade de vida das pessoas", afirmou, felicitando os habitantes pelo 448.º aniversário da freguesia e enaltecendo o contributo das gerações que ajudaram a construir os Canhas.