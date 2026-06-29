"Campo de Golfe estará concluído ainda este ano"

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, participou nas comemorações do Dia da Freguesia da Ponta do Pargo, iniciativa integrada nas festas em honra de São Pedro, onde destacou o investimento público em curso e previsto para a freguesia do concelho da Calheta.

Antes da intervenção, o governante deixou uma mensagem de solidariedade à população da Venezuela, em especial à comunidade lusodescendente, referindo que entre os afetados se encontram naturais da Ponta do Pargo.

Na ocasião, Nuno Maciel sublinhou tratar-se de "um dia especial para recordar o caminho percorrido pelas gerações que ajudaram a construir esta terra de gente trabalhadora, resiliente e profundamente ligada às suas tradições", prestando homenagem a agricultores, pescadores, comerciantes e associações locais.

O secretário regional destacou a Ponta do Pargo como uma zona com potencial na área agrícola, referindo que, no âmbito do programa PRODERAM2020, foram aprovadas 16 candidaturas de investimento, num valor total superior a 710 mil euros.

No capítulo dos recursos hídricos, apontou a construção da lagoa da Ponta do Pargo, no sítio do Salão, ainda em fase de projecto, como uma obra considerada "determinante para garantir o futuro da agricultura na freguesia".

O destaque da intervenção foi o futuro Campo de Golfe da Ponta do Pargo, que Nuno Maciel classificou como um projecto estratégico para a freguesia e para a Região, com um investimento previsto de 16,4 milhões de euros. O governante adiantou que a obra deverá estar concluída ainda este ano e assumiu o compromisso de avançar com a componente imobiliária associada ao projecto.

"O campo de golfe será determinante para o sucesso futuro da freguesia, atraindo investimento, criando emprego e contribuindo para a descentralização da actividade turística", afirmou, sublinhando ainda a localização do empreendimento sobre as falésias da costa ocidental da Madeira e a aposta na sustentabilidade ambiental.

Foi ainda recordada a conclusão, em 2022, da segunda fase da via expresso entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo, num investimento de 40,3 milhões de euros.

Nuno Maciel concluiu reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da freguesia, defendendo que o investimento público deve traduzir-se em melhoria das condições de vida da população e na criação de oportunidades futuras.