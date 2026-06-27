Nuno Maciel destaca regresso da Região à Feira Internacional do Artesanato

A Região, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), está de regresso à Feira Internacional do Artesanato. O evento, que começou este sábado na Feira Internacional de Lisboa, contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas. Nuno Maciel destaca o regresso da Região à maior feira ibérica de artesanato e reforça a importância de dar visibilidade aos artesãos madeirenses. “É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o sector público está aqui. Não para subsidiá-los, mas sim para incentivá-los a crescer, porque o crescimento deles, será o crescimento da cultura, será o crescimento da Madeira”, refere.

“Queremos posicionar o nosso artesanato numa perspectiva nacional e até internacional”, sublinha o secretário regional de Agricultura e Pescas. “É importante dar estes palcos aos nossos artesãos, queremos fazê-lo em várias áreas naquilo que diz respeito à nossa secretaria e o artesanato é claramente uma delas. Inovar com tradição e elevação, fazendo com que o artesanato seja visto também como uma fonte de rendimento que respeita o passado, mas projecta o futuro”, acrescenta Nuno Maciel.

A Feira Internacional do Artesanato, que reúne anualmente centenas de expositores nacionais e internacionais, decorre até 5 de Julho, na Feira Internacional de Lisboa (FIL). No evento, a Madeira tem ampla representação do Artesanato regional e do Bordado Madeira, sob a temática “Da Madeira para o Mundo”. O IVBAM apoia a participação de sete artesãos regionais, representando diferentes áreas do artesanato madeirense.