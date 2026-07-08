Paula Margarido destaca talento jovem como motor do desenvolvimento em visita à ExpoMadeira

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta quarta-feira a 41.ª edição da ExpoMadeira, no Estádio do Marítimo, onde destacou a aposta do Governo Regional na valorização do talento jovem como um dos pilares do desenvolvimento da Região.

Acompanhada por dirigentes dos serviços e organismos sob a sua tutela, a governante percorreu o certame, que reúne este ano 81 expositores, passando pelo stand institucional do Governo Regional, dinamizado pela Invest Madeira, onde a juventude esteve em destaque no quinto dia de programação.

Um dos momentos da visita foi a apresentação dos projectos da Associação Neblina Films, apoiada pela Direcção Regional de Juventude e convidada pela tutela para marcar presença na feira. A associação tem desenvolvido projectos cinematográficos com produção local, entre os quais a longa-metragem Mãe, do realizador madeirense João Brás, filmada integralmente na Madeira e centrada nos temas da doença de Alzheimer, do envelhecimento e dos cuidadores informais. O filme foi ainda nomeado em várias categorias dos Prémios Sophia 2025, incluindo Melhor Longa-Metragem de Ficção.

Na ocasião, Paula Margarido afirmou que a Neblina Films representa "o expoente máximo dos objectivos estabelecidos pela sua tutela no que se refere à retenção e fixação do talento jovem". A governante sublinhou ainda que "a juventude é o grande capital humano da Região e uma garantia de futuro num mercado internacional, cada vez mais competitivo", lembrando que o Governo Regional reforçou este ano o orçamento destinado à Direcção Regional de Juventude, permitindo aumentar os apoios dirigidos aos jovens.

A secretária regional acrescentou que tanto os programas para a juventude como as medidas de emprego "estão vocacionados para os jovens, porque são eles que garantem uma resposta mais resiliente, capaz e talentosa".

Durante a visita, Paula Margarido destacou igualmente a presença de instituições de solidariedade e de apoio a pessoas com deficiência, considerando que a ExpoMadeira constitui uma oportunidade para divulgar o trabalho desenvolvido por estas entidades. "Teremos sempre uma atenção especial para que todos estejam incluídos, porque somos todos diferentes, mas iguais na dignidade. A inclusão é dar dignidade àquilo que é diferente, valorizando a diferença", afirmou.

A comitiva foi ainda recebida por actuações do Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha e da Tuna Feminina da Universidade da Madeira (Tuna D'Elas), num momento de animação que marcou a passagem da governante pelo stand do Governo Regional.