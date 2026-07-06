Maciel destaca papel dos empresários no crescimento da Madeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas visitou, esta tarde, a Expomadeira, onde destacou o papel dos empresários no desempenho recente da economia madeirense e deixou uma mensagem de incentivo ao tecido empresarial da Região.

Acompanhado por elementos do seu gabinete e por dirigentes das direcções regionais, empresas e serviços autónomos sob a sua tutela, Nuno Maciel salientou o dinamismo, o empreendedorismo e a resiliência dos empresários madeirenses.

“Se a Madeira atravessa o melhor momento da sua economia, com um ciclo de 60 meses de crescimento contínuo, deve-se muito à visão dos nossos empresários, que em articulação com as políticas públicas, têm ajudado a alavancar a atividade económica, garantindo estabilidade e qualidade de vida aos seus trabalhadores, liderando dessa forma o desenvolvimento da Região”, afirmou o governante citado em nota de imprensa.

Nuno Maciel recordou ainda que a Região registou um máximo histórico de 135.900 pessoas empregadas, o que, segundo referiu, contribuiu para a redução da taxa de desemprego para 4,5% no final do primeiro trimestre deste ano.

Durante a visita à 41.ª edição da Expomadeira, o secretário contactou com as dezenas de empresas e instituições presentes no certame, tendo acompanhado de forma mais próxima os projectos ligados ao sector agroalimentar e o espaço dedicado aos serviços do Governo Regional.

O secretário regional visitou igualmente os espaços do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e da GESBA, entidades tuteladas pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, que participam na feira com acções de divulgação das respectivas áreas de actividade.

Nuno Maciel deixou ainda uma palavra de agradecimento à ACIF-CCIM pela organização da iniciativa e pelo empenho na realização da Expomadeira ao longo dos anos.

A 41.ª edição da Expomadeira decorre no Estádio do Marítimo entre 3 e 12 de Julho, reunindo 82 expositores dos sectores do comércio e serviços da Região.